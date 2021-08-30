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Український бігун Цвєтов відмовився фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді-2020

Ігор Цвєтов виборов срібну медаль на дистанції 100 метрів.

Український бігун Ігор Цвєтов, який виграв срібну нагороду на Паралімпіаді на дистанції 100 метрів, відмовився від фото з бігунами із Росії під час церемонії нагородження.

Про це повідомляє Суспільне.

Цвєтов у фіналі 100-метрівки протистояв трьом бігунам із ПКР - Дмітрію Сафронову, Артєму Калашяну та Давіду Джатієву. Калашяна та Джатієва українець випередив, але Сафронову поступився у боротьбі за "золото".

Через деякий час після фінішу спортсмени вийшли на церемонію нагородження. На ній були присутніми усі три призери Паралімпіади у 100-метрівці - Сафронов, Калашян, а також Цвєтов.

Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити фото призерів. Але український бігун від них відсторонився.

Напередодні, 28 серпня, український паралімпієць Руфат Магомедов виборов бронзову медаль у дзюдо у ваговій категорії до 73 кг. По завершенню спарингу з росіянином український спортсмен зробив промовистий жест - вказав на український прапор на своєму кімоно.

Фото: Національний паралімпійський комітет України

Нагадаємо, лідерка української легкоатлетичної збірної Ярослава Магучіх після фіналу Олімпійських ігор-2020 зробила спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене. У Токіо Ласіцкене виграла "золото" в стрибках у висоту, а Магучіх - "бронзу".

Через цю світлину Магучіх викликали в Міністерство оборони для розмови з заступницею міністра Ганною Маляр.

Магучіх по поверненню в Україну заявила, що фото з росіянкою не мало політичної позиції. Олімпійська призерка, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил Україн, запевнила, що дуже шанує "воїнів, які змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені". Вона подякувала прихильникам і додала, що хейт у соцмережах - "це досвід для мене, який зробить для мене сильнішою".

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