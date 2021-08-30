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Селезньов в матчі УПЛ проти "Шахтаря" став єдиним гравцем без гасла "Слава Україні! Героям слава!" на футболці

Футболіст дав свої пояснення.

Селезньов в матчі УПЛ проти "Шахтаря" став єдиним гравцем без гасла "Слава Україні! Героям слава!" на футболці
Євген Селезньов
Фото: скриншот

У 6-му турі Української Прем'єр-ліги сталася сенсація - "Шахтар" в Ужгороді не зумів здобути перемогу над "Мінаєм", матч завершився внічию - 1:1.

Причому з 15-ї хвилини гості грали в меншості, а в компенсований час рефері Катерина Монзуль вилучила ще по одному гравцю з кожної команди.

Однак не тільки жорстким суддівством Монзуль запам'ятався цей поєдинок на стадіоні "Авангард".

Форвард закарпатців Євген Селезньов був єдиним футболістом на полі, на футболці якого був відсутній шеврон УАФ зі слоганом "Слава Україні! Героям слава!".

У Мережі тут же розгорівся скандал, а сам футболіст встиг прокоментувати дану ситуацію пояснивши, що його провини в цьому інциденті немає.

"Хлопці, зрозумійте мене правильно. Я - не адміністратор команди, я не стежу за футболками. Яку мені футболку дали - таку я і надів. Я не роблю сам собі футболки. Я і регламенту не знаю: що треба набивати, а що не треба. Я не розбираюся в цьому. Мені дали футболку - я її надів ", - заявив Селезньов в ефірі програми "Великий Футбол".

"Є ж люди, які повинні це робити. Це явно не я", - підсумував форвард.

Інтерв'ю Селезньова починається з 1:32.00
Огляд матчу "Минай" - "Шахтар".

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