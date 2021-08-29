Колишній президент МОК Жак Рогге помер у віці 79 років

Він очолював олімпійський рух з 2001 до 2013 року.

Восьмий президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге помер у неділю, 29 серпня, у віці 79 років.

Про це повідомляється на сайті МОК.

"З великим сумом Міжнародний олімпійський комітет повідомляє про смерть колишнього президента МОК Жака Рогге. Йому було 79 років", - йдеться в повідомленні.

Свого часу Рогге був успішним спортсменом. Вигравав чемпіонат Бельгії з регбі, виступав за збірну. Окрім того, був 16-разовим чемпіоном Бельгії та чемпіоном світу з вітрильного спорту. Учасник Олімпійських ігор в 1968 (22 місце), 1972 (14 місце) і 1976 (25 місце) роках в змагання з вітрильного спорту в класі "Фінн".

Після завершення спортивної кар'єри став функціонером олімпійських комітетів Бельгії та Європи, а в 2001 році очолив МОК.

"Він був успішним президентом, допомагав змінювати та покращувати МОК. Зокрема, його пам'ятатимуть за просування молодіжного спорту та запуск юнацьких Олімпійських ігор. Він також був запеклим прихильником чистого спорту та без утоми боровся проти зла допінгу. Весь олімпійський рух буде гірко оплакувати втрату великого друга та пристрасного прихильника спорту", - сказав у пам'ять про Рогге нинішній президент МОК Томас Бах.

На знак пошани до Роге МОК вирішив приспустити свої прапори.