Фото: ФК "Динамо" Максим Шацьких

Офіційний твіттер УЄФА привітав колишнього форварда київського "Динамо" і збірної Узбекистану Максима Шацьких з Днем народження.

Сьогодні Шацьких виповнилося 43 роки.

"Вітаємо з 43-річчям зірку київського« "Динамо" нульових Максима Шацьких!", - прокоментував УЄФА гол Шацьких в ворота "Ньюкасла" в 2002 році.

Контракт Шацьких належав "Динамо" з 1999 по 2009 роки. За цей час гравець став 6-разовим чемпіоном України і 5-разовим володарем Кубка.

Шацьких разом з Сергієм Ребровим є найкращим бомбардиром чемпіонатів України всіх часів - на їхньому рахунку по 123 забитих м'ячі.