Офіційний твіттер УЄФА привітав колишнього форварда київського "Динамо" і збірної Узбекистану Максима Шацьких з Днем народження.
Сьогодні Шацьких виповнилося 43 роки.
"Вітаємо з 43-річчям зірку київського« "Динамо" нульових Максима Шацьких!", - прокоментував УЄФА гол Шацьких в ворота "Ньюкасла" в 2002 році.
🎁 Поздравляем с 43-летием звезду @DynamoKyiv нулевых Максима Шацких! 👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 30, 2021
⏪ 2002
🆚 Ньюкасл#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/VPyXNbNpYU
Контракт Шацьких належав "Динамо" з 1999 по 2009 роки. За цей час гравець став 6-разовим чемпіоном України і 5-разовим володарем Кубка.
Шацьких разом з Сергієм Ребровим є найкращим бомбардиром чемпіонатів України всіх часів - на їхньому рахунку по 123 забитих м'ячі.