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Тухель визнаний найкращим тренером сезону в Європі

У ПСЖ, певно, кусають лікті.

Томас Тухель
Фото: EPA/UPG
Томас Тухель

Наставник переможців Ліги чемпіонів-2020/21 "Челсі" Томас Тухель визнаний УЄФА найкращим тренером минулого сезону.

У боротьбі за це звання він випередив Пепа Гвардіолу з "Манчестера Сіті" і тренера збірної Італії Роберто Манчіні.

Нагадаємо, німецький фахівець очолив клуб із Західного Лондона лише в січні. А за місяць до цього він був буквально виставлений за двері паризьким ПСЖ, разом з яким Тухель домігся найвищого для парижан досягнення в єврокубках - виходу в фінал ЛЧ-2019/20.

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