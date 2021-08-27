Тухель визнаний найкращим тренером сезону в Європі

Наставник переможців Ліги чемпіонів-2020/21 "Челсі" Томас Тухель визнаний УЄФА найкращим тренером минулого сезону.
У боротьбі за це звання він випередив Пепа Гвардіолу з "Манчестера Сіті" і тренера збірної Італії Роберто Манчіні.
Нагадаємо, німецький фахівець очолив клуб із Західного Лондона лише в січні. А за місяць до цього він був буквально виставлений за двері паризьким ПСЖ, разом з яким Тухель домігся найвищого для парижан досягнення в єврокубках - виходу в фінал ЛЧ-2019/20.
🏆 Томас Тухель выиграл Лигу чемпионов с "Челси" и получил награду Лучшему тренеру сезона 2020/21 в мужском футболе! 👏👏👏#UEFAawards | #жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/o0UjWYN480— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 26, 2021