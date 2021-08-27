Україна завоювала ще 4 медалі на Паралімпіаді-2020

Фото: EPA/UPG

У третій змагальний день Паралімпіади в Токіо українські спортсмени завоювали 4 медалі, одна з яких срібна, інші - бронзові.

У змаганнях з метання списа серед чоловіків Владислав Білий показав результат 55.34 метри і завоював "срібло". Відзначимо, що українець встановив європейський рекорд. Інший українець Олександр Дорошенко з результатом 54.07 став п'ятим.

Паралімпійським чемпіоном став колумбієць Хосе Лемос Рівас (60.31), який встановив світовий рекорд.

У змаганнях з велотреку серед чоловіків (клас С5 - спортсмени, які можуть використовувати звичайні велосипеди) в гонці переслідування на 4000 метрів Єгор Дементьєв став бронзовим призером.

Медаль такої ж гідності принесла в скарбничку збірної України 30-річна Юлія Павленко, яка в секторі для стрибків у довжину в класі Т11 показала результат 4,86 м. До "золота" їй не вистачило 14 сантиметрів.

Інша українка Юлія Іваницька стала третьою в змаганнях по дзюдо серед спортсменок з проблемами зору.

У бронзовому фіналі українка здолала японку Сицуке Ханган.

Таким чином, в активі України вже 13 медалей.