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Феноменальний гол Безуса допоміг "Генту" знищити "Брюгге" в чемпіонаті Бельгії

Українець відзначився властивим для нього дриблінгом.

Феноменальний гол Безуса допоміг "Генту" знищити "Брюгге" в чемпіонаті Бельгії
Роман Безус
Фото: ФК "Гент"

У поєдинку 6-го туру бельгійської ліги Жюпіле "Гент" розтрощив одного з лідерів чемпіонату "Брюгге" - 6:1.

Свою лепту в розгром вніс і український півзахисник Роман Безус, який відзначився феноменальним голом на 61-й хвилині, зробивши рахунок 4:0.

Відзначимо, що українець в своєму дриблінгу зробив 13 торкань м'яча і всі вони були зроблені однією ногою. Своєрідний Ліонель Мессі навпаки.

Після свого програшу "Брюгге" не випав з топ-3, з 11-ма очками займаючи 3-е місце.

У свою чергу, "Гент" поліпшив свої показники, з 7-ма очками займаючи 11-е місце, при цьому, маючи одну гру в запасі.

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