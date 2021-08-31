Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона

Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США.

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона в межах робочого візиту на запрошення глави США Джо Байдена.

Про це повідомили в Офісі президента вночі 31 серпня.

"На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей Президента України з американськими високопосадовцями", – йдеться у повідомленні.

Заплановано піписання низки двусторонніх документів. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США.

Нагадаємо, що зустріч Байдена із Зеленським переносилася двічі. Нині вона запланована на 1 вересня.

Спочатку американські ЗМІ говорили, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але нібито відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".

У середині липня Київ та Вашингтон узгодили дату візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Американський лідер Джо Байден мав прийняти президента України в Білому домі 30 серпня.

Медіа називають четвертою гілкою влади, яка формує думку, виносить на розсуд нас усіх найгостріші питання, ставить незручні питання і заставляє думати і аналізувати події. Підтримувати незалежність і професійність медіа важливо для кожного з нас, тому не полініться і вкладіть свій вклад в їх справжню незалежність, якість і професійність Юлія Ковалів, ексзаступниця голови Офісу президента, член Наглядової ради НАК "Нафтогаз"

Потім зустріч перенесли на один день нібито через те, що було розширено формат переговорів. 29 серпня його відтермінували ще на день. В Офісі президента заявили, що зустріч перенесено на 1 вересня на прохання американської сторони у зв'язку з закінченням терміну ультиматуму руху "Талібан" в Афганістані щодо евакуації іноземців з аеропорту Кабула.