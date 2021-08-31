США перенесли посольство з Кабула до Катару

Посольство Сполучених Штатів в Афганістані перенесено до столиці Катару Дохи.

По це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"На сьогодні ми призупинили нашу дипломатичну присутність у Кабулі та перенесли свою діяльність у Доху, Катар, про що буде незабаром офіційно повідомлено Конгресу. Це було доцільно з огляду на непевність безпекової та політичної ситуації в Афганістані", - сказав Блінкен.

За його словами, США розпочинають новий етап взаємодії з Афганістаном.

"Військові рейси завершено, наші війська вилетіли з Афганістану. Розпочався новий розділ у взаєминах Америки з Афганістаном, ми будемо керуватися дипломатичними засобами. Військова місія завершена. Розпочалася нова дипломатична місія", - заявив держсекретар США.

Він повідомив, що за 18 днів США та союзники евакуювали з Афганістану понад 123 тисячі людей, включаючи близько 6 тисяч громадян США.

За словами Блінкена, США продовжать зусилля, щоб допомогти американцям, іноземним громадянам та афганцям залишити Афганістан, якщо вони цього захочуть.

Держсекретар повідомив, що в Афганістані залишається близько 200 американців, які хочуть виїхати з країни. Допомогу отримають і ті, хто захоче виїхати пізніше. Також триватиме міжнародна координація зусиль щодо евакуації іноземних громадян та афганців.

Таліби зайшли на територію аеропорту Кабула після того, як США вивели свої останні військові підрозділи з Афганістану. Представник "Талібану" оголосив, що "Америка зазнала поразки" і відтепер "Ісламський емірат Афганістан є вільною та суверенною державою".

Світова спільнота поки що не визнала легітимність влади талібів.