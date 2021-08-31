Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня, - МЗС

Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані, залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

Про це повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Безпекові ризики в країні продовжують зростати. За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію із Афганістану. Зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв’язок", - розповів він.

За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів.

"Щойно з’явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії", - наголосив Ніколенко.

Він підкрекслив, що будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти.

"Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", - зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей. За словами Ніколенка, це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані.

Як повідомляли, майже 100 країн світу, зокрема й Україна, отримали запевнення від талібів щодо безпечної евакуації з Афганістану.