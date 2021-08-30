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Варто підтвердити налаштованість України на поглиблення партнерства зі США, - Порошенко

Лідер "ЄС" стверджує, що особисто використовував свої американські контакти для досягнення змістовних результатів зустрічі двох президентів у Білому домі.

Варто підтвердити налаштованість України на поглиблення партнерства зі США, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" у своєму відеозверненні дав настанови Володимиру Зеленському перед його візитом у США. 

Порошенко наголосив – треба використати всі можливості, аби поїздка була змістовною, а не просто піар-візитом, повідомили в пресслужбі "ЄС". 

"Перше і, на мою думку, найголовніше – встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому. Як мінімум, на тому рівні, яка існувала за моєї каденції. Лише компетентна, щира, чітка та конструктивна позиція справжнього лідера країни. Без підвищених тонів і питань на кшталт «чому Україна досі не в НАТО»? Це – важлива передумова успішності зустрічі", – переконаний Порошенко.

Друге – підтвердити рішучу налаштованість України на поглиблення стратегічного партнерства та союзництва зі Сполученими Штатами і нарешті запустити механізми Комісії стратегічного партнерства, зазначив Порошенко.

Він також наголосив – усі ідеї та ініціативи вже були закладені за часів віцепрезидентства Байдена.

"Йдеться про важливі складові зміцнення стійкості України у відсічі російському агресору через і укладення безпекової угоди, і координацію зусиль з просування на шляху до членства в НАТО, і розширення спектру оборонних летальних озброєнь, і військово-технічну кооперацію. Про все це вже починали говорити і говорили, і робили. І про Петріоти, і про кораблі, і про ракети, і про гелікоптери, і антиснайперські системи", – говорить Порошенко. 

За його словами, варто також спробувати знайти оптимальні шляхи проактивного залучення США для припинення російської агресії на Донбасі.

"Третє – переконати американських можновладців та великий бізнес у щирості та ефективності Банкової у впровадженні демократичних та соціально-економічних реформ в Україні і, в першу чергу, у боротьбі з корупцією. Те, що дійсно важливо для серйозного іноземного бізнесу, – це не «няні» чи усні квазі-гарантії Банкової, а насамперед верховенство права і забезпечення незалежності правосуддя, правоохоронних та антикорупційних органів, банківського сектору в Україні", – зауважує Петро Порошенко.

Він наголошує – інвесторів не переконаєш вкладати сотні мільярдів в Україну, допоки існують кишенькові суди та покривання злочинців. 

"Зеленському варто було б поставити крапку і роз’яснити свою позицію щодо ексвласника Приват-банку Коломойського, який перебуває під санкціями США, покриття зрадників у справі «вагнерівців», особистих мотивів у інструменталізації судової системи для переслідування демократичної опозиції", – переконаний п’ятий Президент.

Лідер партії також вважає вкрай нагальним зафіксувати важливе місце України в системі стратегічних енергетичних пріоритетів США, одним з елементів якої має стати спільна протидія Північному потоку-2.

"І, безперечно, з Вашингтона Зеленський має привезти орієнтовні терміни візиту в Україну Президента США Джозефа Байдена, що стане підтвердженням успішності зустрічі. Крім відвідання Білого дому, є кілька важливих локацій в США, до яких Володимир Зеленський мав би завітати, якщо йдеться про серйозний, змістовний, а не піар-візит. Насамперед, йдеться про штаб-квартиру МВФ, де Президент України має провести переговори з Виконавчим директором Фонду Крісталіною Георгієвою", – пояснює Порошенко.

Не менш важливим та символічним напрямком він назвав штаб-квартира ООН у Нью-Йорку.

Він зауважив, що наступні дні всі будуть уважно стежити та вболівати за дипломатичні успіхи Глави держави на американському напрямі.

"Бо міцне українсько-американське стратегічне партнерство – це про Україну, про нашу незалежність, демократію, безпеку, мир та добробут.Відповідальність за здоровий дух у цьому партнерстві сьогодні лежить повністю на президентові Зеленському", – наголошує Петро Порошенко.

Порошенко також запевнив, що особисто використовував свої американські контакти та активно долучався до просування українських інтересів для досягнення змістовних результатів зустрічі двох президентів у Білому домі.

Зеленський має відвідати США і зустрітися з Байденом 1 вересня. 

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