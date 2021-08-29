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"Європейська Солідарність" вимагає від керівництва держави негайно ініціювати відеоконференцію нормандського формату

У партії вважають, що Банкова має негайно доручити скликання ТКГ з питань погіршення безпекової ситуації на Донбасі. 

"Європейська Солідарність" вимагає від керівництва держави негайно ініціювати відеоконференцію нормандського формату
Фото: eurosolidarity.org

"Європейська Солідарність" вимагає від керівництва держави негайно ініціювати відеоконференцію нормандського формату і разом з партнерами вимагати від президент РФ Володимира Путіна дотримання режиму тиші. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС".

У партії вважають, що Банкова має негайно доручити скликання ТКГ з питань погіршення безпекової ситуації на Донбасі та дати можливість командирам підрозділів на місці приймати рішення про вогонь у відповідь, щоб захистити мирне населення українського Донбасу. 

"Також влада зобов’язана винайти кошти і негайно встановити систему сучасного відеоспостереження на всій лінії зіткнення. Це посилить безпеку українських воїнів. Необхідно скасувати усі безглузді обмеження, які перешкоджають ефективній протидії агресору і стримуванню його від нападів на наші сили і мирне населення", – йдеться у повідомленні.

В "ЄС" також вважають, що Міністерство оборони та уряд мають негайно виплатити всі заборгованості військовослужбовцям ЗСУ по відпусткам і лікарняним. А в бюджеті 2022 має бути передбачене збільшення зарплат українським військовим. 

"Деокупація Криму і Донбасу, а також посилення санкцій проти країни-агресора мають стати ключовими темами переговорів Зеленського і Байдена", – підкреслили в партії. 

Нагадаємо, минула зустріч у нормандському форматі на рівні президентів проходила в грудні 2019 року. Після цього у квітні 2021 президенти Франції та України зустрічалися очно, а канцлер Німеччини Ангела Меркель спілкувалася з ними відеозв'язком. 

Росія постійно звинувачує Україну в "невиконанні" умов попереднього саміту і не робить кроків, щоб пришвидшити зустріч в "нормандському форматі". 

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