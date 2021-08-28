Необходимо дать больше времени международным инвесторам для подготовки к аукциону по ОГХК

АО «Объединенная горно-химическая компания» – один из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимает 4% мирового рынка и входит в топ-10 в мире по объемам производства. Компания лидер по выпуску ильменитового, рутилового и цирконового концентрата в Украине и Европе.

Ранее в ФГИ заявляли, что приватизацией ОГХК интересуются многие международные компании. Почему заявки для участия в аукционе всего 3?

АО “Объединенная горно-химическая компания” — это привлекательный объект для инвестиций. 18 компаний, 12 из которых иностранные, подписали с Фондом госимущества Договора о конфиденциальности, благодаря чему получили доступ ко всей необходимой информации для проведения due diligence и других процедур.

Но для крупных корпораций и компаний, потенциальных покупателей, принятие решения о покупке компании, тем более когда речь идет о крупнейшем в Европе производителе титанового сырья – это кропотливый и достаточно долгий процесс, необходимо прохождение внутренних инвестиционных комитетов, одобрение правлениями или наблюдательными советами. Все это требует времени.

От ряда инвесторов мы получали сообщения, что отведенных законом 2 месяцев перед аукционом недостаточно для анализа всей информации, проведения необходимых процедур и принятия финального решения.

Некоторые инвесторы сообщали, что времени мало, но до последнего дня пытались успеть и не успели. Тем не менее я уверен, что благодаря переносу аукциона заинтересованные в нем инвесторы получат дополнительное время, чтобы завершить все внутренние процессы.

Какой объем данных следовало оценить потенциальным участникам?

Важно отметить, что приватизация АО “ОГХК” и ее подготовка является уникальной по сложности – кроме производственных активов большую долю в объеме занимают месторождения сырья и их запасы.

Объем информации, который нужно обработать инвестору, огромный: отчеты по всем видам дью дилидженсов и аудитов составляют более 1 тысячи страниц, сканов документов по разным секциям – финансы, налоги, юридические, технические и операционные и по запасам, включая геологические отчеты – все вместе более 10 тыс. страниц. Покупателям провести всю эту работу за 2 месяца, которые отведены на подготовку к аукциону, было практически невозможно.

Как выглядит работа с международными инвесторами с вашей стороны как советника? Это консультации, маркетинг, что-то еще?

В обязанности BDO Corporate Finance как советника по приватизации АО “ОГХК” входит сбор всей информации о предприятии, проведение его полного аудита, формирование отчетности в соответствии с международными стандартами, проведение due diligence. Для того чтобы провести все эти процедуры в срок мы сформировали консорциум, который состоял из украинских офисов международных компаний: BDO Украина, Baker McKenzie, Baker Tilly Украина, а также украинских компаний Asset Expertise и Ecosystem.

Кроме того, была подготовлена финансовая модель с прогнозами на 20 лет, презентационные материалы о бизнесе компании для маркетинга среди потенциальных покупателей, проведено изучение спроса на возможное приобретение компании. Мы считаем, что для успешной продажи маркетинг и коммуникации с потенциальными покупателями и инвесторами имеет большое значение.

BDO Корпоративные Финансы входит в международную группу BDO International, которая в 2020 году сделала более 1500 M&A сделок на общую сумму 83,5 млрд долларов США и по рейтингу известного инвестиционно-информационного агентства PitchBook заняла первое место в мире по количеству M&A сделок за 2020 год.

Процессом маркетинга ОГХК среди международных стратегических инвесторов и инвестиционных фондов мы занялись еще в конце 2019 года. Для этого мы привлекли офисы BDO во всех основных странах, где расположены центральные офисы инвесторов: Австралии, Японии, Гонконге, Китае, Индии, Великобритании, Ирландии, Германии, Франции, Турции, Польше, Канаде и США. После окончания основной волны карантинов COVID-19 мы продолжили активный маркетинг в конце 2020 и начале 2021 года.

Благодаря такому длительному процессу коммуникаций с инвесторами нам удалось привлечь несколько десятков потенциальных покупателей, которые подтвердили интерес к ОГХК. Как уже я отмечал, 18 компаний, включая 12 иностранных, подписали Договора о конфиденциальности с ФГИУ и BDO Корпоративные Финансы, благодаря чему получили доступ к информации для проведения собственного анализа и оценки такой инвестиционной возможности и подготовки к аукциону. Участники проводят дью дилидженсы, визиты на производственные активы, встречи с топ-менеджментом и другие процедуры, необходимые для подготовки к аукциону. Мы полностью сопровождаем этот процесс со стороны ФГИ и компании.

Изменятся ли приватизационные условия и стартовая цена компании?

Стартовая цена объекта — 3,7 млрд гривен — не изменится. Приватизационные условия также останутся прежними. Они касаются обязательств инвестирования в модернизацию компании, обеспечения социальных гарантий для работников и соблюдения экологических норм.

Перенос аукциона повлияет на приватизацию ОГХК? Возможно ли привлечь больше участников за “дополнительное время”?

Перенос даты аукциона позволит завершить внутренние подготовительные процессы в международных компаниях и привлечь на аукцион большее число участников.

Также в сентябре мы планируем провести дополнительные презентации для иностранных инвесторов в Лондоне и Нью-Йорке.

У вас есть информация, сколько всего компаний готовы принять участие в аукционе, если он состоится через 2 месяца?

На основе имеющихся данных, а также стабильно высокого интереса инвесторов к АО “Объединенная горно-химическая компания”, мы прогнозируем, что в будущем аукционе приватизации возьмет участие более 5 крупных международных компаний и как минимум 3 украинские финансово-промышленные группы. В то же время, точное количество участников станет понятно уже ближе к дате проведения аукциона, после раскрытия всех заявок.

Конъюнктура рынка для продажи ОГХК складывается как нельзя лучше. Мир входит в новый сырьевой цикл, стоимость титанового сырья и готовой продукции растет. Все подготовительные шаги, проведенные ФГИ и нами как приватизационным советником, позволили разогреть интерес к объекту.

Дополнительное время на подготовку и проведение аукциона гарантирует, что в торгах будет конкурировать больше компаний, следовательно, цена на аукционе будет выше и государство получит максимум средств в бюджет, а предприятие — надежного инвестора.