Зеленський повезе до Байдена список українських полонених, - Денісова

Під час зустрічі лідери країн обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі 1 вересня лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в ефірі телеканалу Україна24.

"Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент пощастить в Америку", - цитує слова омбудсманки РБК-Україна.

Денісова вважає, що на зустрічі Зеленського і Байдена питання про полонених і зниклих безвісти українців будуть обговорюватися, включаючи їх повернення і обмін.

Зазначимо, за даними Денісової на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб, у тому числі 67 військовослужбовців і резервістів. А в Криму жертвами насильницьких зникнень стали 44 людини. Доля 15 з них досі невідома.

30 серпня світ відзначає Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Цього дня МЗС України закликало світову спільноту привернути увагу до долі зниклих безвісти, викрадених або взятих у полон на тимчасово окупованих Росією територіях України.