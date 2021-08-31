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Google, Facebook і Microsoft витратили на лобіювання інтересів в ЄС по 5 млн євро, - дослідження

612 компаній, груп і асоціацій щороку витрачають більше 97 млн євро на лобіювання в ЄС.

Google, Facebook і Microsoft витратили на лобіювання інтересів в ЄС по 5 млн євро, - дослідження
Фото: cnet.com

Корпорації Google, Facebook і Microsoft виявилися найбільшими спонсорами лобіювання своїх інтересів у галузі цифрової економіки в Європейському Союзі.

Про це йдеться в дослідженні групи кампаній Corporate Europe Observatory і LobbyControl, пише Reuters.

Зазначається, що технологічний сектор випередив навіть фармацевтичний, хімічну промисловість та видобуток вуглеводнів які раніше домінували у лобіюванні.

Дослідження показало, що 612 компаній, груп і асоціацій щороку витрачають більше 97 млн євро на лобіювання в ЄС. Їх зусилля спрямовані проти законів із стримування технологічних гігантів зі США.

"Зростаюча міць лобі великих технологій і цифрової індустрії в цілому свідчить про велику і зростаючу роль цих секторів в суспільстві", - пишуть аналітики.

На їхню думку, занепокоєння повинно викликати те, що компанії через лобістські зусилля зможуть диктувати "нові правила для цифрових платформ".

Також зазначається, що лобіювання фокусується на двох ключових законодавчих актах ЄС - законі про цифрові ринки і законі про цифрові послуги.

Нагадаємо, за інформацією "Радіо Свобода", для партії  "Слуги народу" за $50 тис.  на місяць найняли лобістів задля налагодження відносин з ЄС і США.

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