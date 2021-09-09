На російському модулі МКС сталося задимлення

У "Роскосмосі" запевняють, що екіпаж увімкнув фільтр очищування повітря, і наразі усі системи працюють штатно.

Вночі 9 вересня в російському модулі "Звезда" на Міжнародній космічній станції спрацювала пожежна сигналізація.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на трансляцію NASA.

Біля 5-ї години ранку (за московським часом) космонавт Олег Новицький передав у підмосковний Центр управління польотами, що екіпаж помітив дим і запах згорілого пластику. Пізніше прилади показали наявність шкідливих речовин в районі медичної шафи в російському модулі.

Астронавт Тома Песке також повідомив, що американський сегмент МКС через вентиляцію надійшов запах згорілого пластику або електроніки.

У "Роскосмосі" заявили, що для усунення можливого задимлення екіпаж включив агрегатний фільтр очищення атмосфери, і наразі "всі системи працюють штатно".

"Після очищення атмосфери екіпаж експедиції МКС-65 продовжив режим нічного відпочинку. За даними Головної оперативної групи управління російським сегментом станції, всі системи працюють штатно, склад повітря на борту станції відповідає штатним показниками. Екіпаж продовжує штатну підготовку до виходу у відкритий космос", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня МКС тимчасово вийшла з ладу через несправність пристикованого російського модуля "Наука". Через три години після стикування двигуни модуля увімкнулися, а саму станцію почало хаотично хитати. За даними NASA, аварія трапилася під час того, як диспетчери в Москві виконували процедури "реконфігурації" після стикування. В "Роскосмосі" списали на збій програмного забезпечення.

У серпні 2019 року осійський космічний корабель з роботом "Федір" на борту не зміг зістикуватися з МКС.

У серпні 2018 року на МКС виявили витоки повітря. Екіпаж установив, що причиною стала мікротріщина у відсіку космічного корабля "Союз МС-09". Спочатку причиною появи тріщини називали влучення метеорита, а також - що обшивку навмисно просвердлили американські астронавти.

Але з'ясувалося, що причина - в недбалості під час складанні корпуса. Співробітник, який допустив недбалість, побачивши помилку, заклав тріщину клеєм. Тому мікротріщину не виявили під час перевірки космічного корабля перед запуском, і вона не давалася взнаки в перші два місяці орбітального польоту.

Як повідомлялося, NASA запропонувало "Роскосмосу" продовжити експлуатацію МКС до 2030 року.