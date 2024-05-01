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ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину

Ціни на дизель в Росії піднялися на 10% лише за тиждень, а бензин з початку року здорожчав на 20%.

ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
Пожежа на НПЗ Лукойл у Нижегородській області
Фото: ОГПУ/Telegram

Видання Politico на основі аналізу російського нафтового ринку дійшло висновку, що українські атаки безпілотників на нафтопереробні заводи фактично залишили РФ з мінімальним запасом бензину для внутрішнього використання.

Дефіцит викликав величезне зростання цін: лише за тиждень дизель зріс у вартості на 10%, а бензин з початку року здорожчав на 20%, сягнувши максимальної позначки за останніх півроку.

Загалом українські атаки пошкодили понад десяток нафтових підприємств у дев'яти російських регіонах. Британський ексофіцер розвідки Філіп Інґрем порівнює їх з комарами - яких не можна знайти, не можна вбити, але вони повертаються ніч за ніччю і призводять до втоми. Військовий також вважає такі обстріли "хорошим способом зняти тиск з фронту".

Експортний нафтовий потенціал Росії впав ледь не до історичного мінімуму: за тиждень РФ відвантажила 712 тисяч тонн, в той час як рік тому цей показник складав 844 тисячі тонн. Для Росії це і політична, і військова проблема. 

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