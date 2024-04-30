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Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 58 обстрілів області.

Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 30 квітня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 58 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 286 вибухів.

По Білопільській громаді ворог бив з АГС, міномету, артилерії, РСЗВ та скинув на неї ВОГи з БПЛА.

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Зноб-Новгородську, Середино-Будську та Есманьську громади росіяни обстріляли з артилерії, а Юнаківську атакували з артилерії та безпілотниками.

Великописарівську громаду армія РФ атакувала з БпЛА та артилерії.

По Шалигинській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів та з РСЗВ.

Краснопільську громаду окупанти атакували з БпЛА та мінометів.

По Хотінській громаді загарбники вдарили з артилерії, мінометів та ракетами з вертольоту.

Також з мінометів російські військові обстріляли Миколаївську та Новослобідську громади.

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