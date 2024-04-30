Єрмак і представник Папи Римського обговорили повернення українських дітей і бойових медиків

30 квітня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі.

Як ідеться на сайті глави держави, йшлося про повернення депортованих Росією українських дітей. Єрмак сказав, що "цей процес іде повільно, але все ж таки рухається вперед".

Глава ОПУ також закликав допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови Єрмак і Дзуппі обговорили, як можна прискорити цей процес та організувати обмін напередодні Великодня.

Також під час розмови йшлося про підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії цьогоріч у червні.

Андрій Єрмак і Маттео Дзуппі обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі.