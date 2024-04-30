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Робота більше "не до душі" і "свідома" причина не працювати: Bihus.info назвали топ депутатів-прогульників

Деякі з них виїхали з України.

Робота більше "не до душі" і "свідома" причина не працювати: Bihus.info назвали топ депутатів-прогульників
Фото: Пресслужба ВРУ

Журналісти Bihus.info опублікували список народних депутатів, які прогулюють свою роботу. До нього не увійшли парламентарі, що не ходять через стан здоров'я або перебування в СІЗО.

Сергій Шахов ("Довіра") перестав приходити до Ради наприкінці 2022-го, а наступного року його оголосили в розшук – через недостовірне декларування. За даними НАБУ, він приховав майна на 88 млн гривень. 

Степан Івахів, співзасновник групи компаній "Континіум", що контролює мережу АЗС, у спілкуванні з журналістами сказав, що йому тепер робота в Раді не до душі. За його словами, він наразі перебуває в Луцьку. Депутат не брав участі в голосуваннях з кінця літа 2023-го. Він – перший заступник голови комітету з питань екологічної політики, і до поточного скликання обирався в парламент ще двічі: VII і VIII скликань. 

Ігор Палиця (теж "За майбутнє") сказав, що причина не ходити на роботу до Ради в нього "свідома": бо туди ходять депутати з забороненої ОПЗЖ. 

Ярослав Дубневич, який наразі отримав підозру, фізично зник. Він перебуває в міжнародному розшуку, не з'являється в парламенті, але продовжує бути народним депутатом України. Його родина має нерухомість та бізнес у Словаччині. 

Олександр Ковальов був помічений в Іспанії. Журналістам каже, що їздив туди в відрядження, але затримався через захворювання сина. За пів року пропустив 70% засідань, але тепер каже, що відновив роботу. 

Федір Христенко (заборонена ОПЗЖ) за час повномасштабної війни пропустив всі засідання і перебуває за кордоном. 

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