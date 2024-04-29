Генсек НАТО Єнс Столтенберг приїхав до Києва з неанонсованим візитом, — Reuters

Керівник НАТО Єнс Столтенберг приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським глава Альянсу заявив, що потік зброї та боєприпасів тепер збільшиться, пише Reuters.

Під час неоголошеного візиту в Україну Генсек НАТО провів спільний брифінг з президентом Володимиром Зеленським.

Це вже третій візит Столтенберга після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я буду дуже чесним з президентом Зеленським, а також з Верховною Радою, що союзники по НАТО не виконали те, що ми обіцяли протягом останніх місяців. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження пакету, а європейські союзники не поставили боєприпаси, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться", — сказав Столтенберг.

Столтенберг нагадав, що Конгрес США схвалив пакет допомоги Україні на суму понад 60 мільярдів доларів, який підписав президент Джо Байден, а минулого тижня британський прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив про рекордну допомогу для Києва.

Він також додав, що Німеччина погодилася надати Україні нову систему ППО Patriot, а Нідерланди збільшили розмір допомоги для Києва.

Також Столтенберг наголосив, що росіяни заплатили "високу ціну за незначні територіальні надбання", і Україна все ще може змінити ситуацію.