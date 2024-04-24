Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів

Понад піврічне очікування завершене: Сенат США ухвалив безпековий законопроєкт, що передбачає надання Україні допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів, який раніше був проголосований у Палаті представників. Отримавши підтримку обох палат американського парламенту, документ негайно спрямовується на підпис президенту.

Як повідомляє The Hill, 79 сенаторів висловилися "за", 18 проголосували "проти".

Законопроєкт передбачає виділення 23 млрд доларів на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні, та 11,3 мільярда доларів на поточні військові операції США в регіоні. Також Конгрес погодив 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.

У тексті документа окремо зазначено, що Сполучені Штати мають передати Києву далекобійні ракетні системи ATACMS, якщо це не загрожує безпековій ситуації в самих США.

Окрім України, мільярдні суми на оборону з американського бюджету отримають також Ізраїль та Тайвань.