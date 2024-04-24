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Прем'єр Британії пообіцяв збільшити витрати на оборону з гарантованим фінансуванням для України

До 2030 року бюджет Сполученого Королівства має передбачати 87 мільярдів фунтів на рік для військової сфери.

Прем'єр Британії пообіцяв збільшити витрати на оборону з гарантованим фінансуванням для України
Ріші Сунак
Фото: EPA

Очільник британського уряду Ріші Сунак під час візиту до Польщі заявив про намір збільшити оборонний бюджет Сполученого Королівства до 2,5% ВВП. Цього показника країна має досягти до 2030 року.

Як пише The Guardian, прем'єр пообіцяв поступово довести обсяг військового фінансування до 87 мільярдів фунтів стерлінгів щорічно, 3 млрд з яких гарантовані для України "так довго, як це буде потрібним". Таким чином Сунак відповів на запит Президента Володимира Зеленського щодо більшої впевненості у наданні допомоги для боротьби з російською агресією.

План голови уряду передбачає спрямування додаткових 75 мільярдів фунтів на оборону упродовж наступних шести років, що укріпить роль Британії як другого за обсягом фінансування військової справи члена НАТО після Сполучених Штатів.

Щонайменше 10 мільярдів буде використано на виробництво боєприпасів, адже, за словами Сунака, "Україна показала, що нам потрібні більші запаси зброї".    

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