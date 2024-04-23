МЗС оприлюднило роз'яснення щодо тимчасових обмежень у наданні консульських послуг чоловікам

У відомстві наголосили, що не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило відповіді на поширені запитання через тимчасові обмеження у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг.

Як ідеться на сайті МЗС, таке рішення пов'язане з новим законом щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який набуде чинності 18 травня. Крім того, робота консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів.

Заяви перестали приймати з 23 квітня, це рішення - тимчасовий крок, обумовлений "необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, та розв'язання у взаємодії з іншими причетними органами державної влади технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень згаданого закону".

Всі заяви, які громадяни України подали до консульських установ до 23 квітня, розглянуть і опрацюють у повному обсязі, запевнило МЗС.

Міністерство зауважило, що тимчасово не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності.

До речі, на МЗС вже давно поклали обов'язок з ведення військового обліку - відповідні функції закордонних дипломатичних установ були визначені ще постановою КМУ від 7 грудня 2016 року.

Міністерство також підкреслило, що обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа.

Чоловіки у віці від 18 до 60 років після оновлення даних військового обліку в ТЦК із дійсними військово-обліковими документами матимуть доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Якщо особа чоловічої статі потрапить у надзвичайну ситуацію (ДТП, стихійні лиха) за кордоном, то співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі.

"Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період", - пояснило МЗС.