Уряд звільнив одного із заступників Умєрова, який відповідав за тилове забезпечення

Кабмін звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони України Рустема Умєрова.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Хто такий Віталій Половенко
- Половенко став заступником Умєрова торік у грудні. Він відповідав за отримання і підтримку обладнання у тилу.
- Половенко брав участь у перевірках постачальників харчування до військових частин.
- За інформацією Міноборони, він із 2019 року очолював відділ тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Є учасником бойових дій.