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Уряд звільнив одного із заступників Умєрова, який відповідав за тилове забезпечення

Половенка призначили на цю посаду торік у грудні.

Уряд звільнив одного із заступників Умєрова, який відповідав за тилове забезпечення
Віталій Половенко
Фото: Пресслужба Міноборони

Кабмін звільнив Віталія Половенка з посади заступника міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто такий Віталій Половенко

  • Половенко став заступником Умєрова торік у грудні. Він відповідав за отримання і підтримку обладнання у тилу.
  • Половенко брав участь у перевірках постачальників харчування до військових частин.
  • За інформацією Міноборони, він із 2019 року очолював відділ тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Є учасником бойових дій. 
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