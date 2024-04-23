Уряд звільнив одного із заступників Умєрова, який відповідав за тилове забезпечення

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Половенка призначили на цю посаду торік у грудні.

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