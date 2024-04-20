Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала чутки про можливе призначення на Тернопільщину.
Верещук у соцмережах написала, що інформація про можливе управління Тернопільською обласною військовою адміністрацією - неправда.
"По-перше, це неправда. По-друге, я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає", - написала міністр.
Вона також додала, що "на жодну дипломатичну посаду теж не збираюсь".
- Напередодні джерела LB.ua повідомили, що Верховна Рада може відправити у відставку віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, віцепремʼєр-міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра аграрної політики Миколу Сольського, одного з членів Рахункової палати. Під питанням звільнення Генпрокурора України Андрія Костіна.
- 22 квітня у Раді вирішать, чи буде розгляд кадрових питань наступного тижня.