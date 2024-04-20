Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину

"Я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає", - заявила очільниця Мінреінтеграції.

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала чутки про можливе призначення на Тернопільщину.

Верещук у соцмережах написала, що інформація про можливе управління Тернопільською обласною військовою адміністрацією - неправда.

"По-перше, це неправда. По-друге, я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає", - написала міністр.

Вона також додала, що "на жодну дипломатичну посаду теж не збираюсь".