​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua

Рада може відправити у відставку віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, віцепремʼєр-міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра аграрної політики Миколу Сольського, одного з членів Рахункової палати. Під питанням звільнення Генпрокурора України Андрія Костіна.

Про це повідомляють джерела LB.ua.

"Депутатам офіційно скажуть у понеділок (наступного тижня заплановано три пленарних дні роботи ВРУ) щодо кадрових питань. У понеділок – фінально, коли повернеться прем'єр в Україну, ми про це дізнаємося. Називають декілька прізвищ", – повідомило джерело.

Під питанням – звільнення Генпрокурора України Андрія Костіна для подальшої роботи у спецпредставництві України у Міжнародному Кримінальному суді Гааги, яке ще не створене. Хоча раніше, як повідомляли джерела видання, він претендував на посаду посла у Великій Британії.

"Якщо говорити про Малюську, то Мін'юст можуть передати під Стефанішину, бо євроінтеграція займає левову частку в роботі міністерства та для цього необхідні зміни законодавства", – каже джерело.

Натомість інший депутат зі "Слуги народу" наголосив, "що міністр Малюська сам давно хоче у відставку. Ще з початку великої війни. Але відставка буде лише, якщо він сам дотисне, аби його зняли. Думаю, що не відпустять, бо він один з переговорників з міжнародниками", – розповів парламентар.

Джерело LB.ua в Міністерстві юстиції підтвердило, що "про це давно говорять". Інший співрозмовник в Мін’юсті назвав це "маячнею".

Щодо можливої відставки міністра аграрної політики Миколи Сольського, то депутати припускають об`єднання цього міністерства з міністерством економіки, що вже було 2019 року.

Сам міністр Сольский у спілкуванні з LB.ua запевнив, що "не чув такого". Та жодних розмов з ним з цього приводу не було.

Про перспективи звільнення віцепрем'єр-міністра Кубракова парламентарі одностайні.

"Він провалив абсолютно все. Тому навіть червону доріжку вже приготували", – сказав один з депутатів не під запис.

А от щодо відставки віцепрем'єр-міністра Верещук нардепи вагаються.

"Ірина Андріївна зараз дуже активна, щоб залишитися. Однак що вона зробила на посаді? Вона працює з депутатами. Але й логічні питання, чому вона «мінус» та досить сидить – теж будуть", – прогнозує один із співрозмовників.

Сама Верещук на запитання LB.ua щодо її можливої відставки відповіді не дала.

Ще одне джерело додало, що "по усім, крім Верещук, точно будуть голоси за відставку. По ній – питання. Від неї залежить. А замість Генпрокурора Костіна хочуть призначити голову ВЦА Одеси Олега Кіпера", – говорить депутат.

Раніше також повідомляли, що новим Генпрокурором може стати чинний керівник АМКУ Павло Кириленко.

"Нам сказали, що наступного тижня можуть бути кадрові питання. Але депутатам ніхто не називав ні прізвищ, ні взагалі конфігурації, хто наступники, чи це якесь об'єднання міністерств… Тому воно ще все може перегратися 350 разів. Вилами по воді писане. Тому остаточний цей розклад буде в понеділок", – каже один з нардепів політради "Слуги народу".

Його колега додає, що голоси за звільнення будуть. Але за призначення нових міністрів – під питанням. І не лише з огляду відсутності мінімально необхідної кількості голосів у "Слуги народу" (226). Головна причина – у відсутності бажаючих очолити міністерства.

"Зняти зараз когось – не проблема. Складна історія, черга не стоїть. Йти в уряд під час війни і кризи – питання. Як і знайти голоси за призначення", – прогнозує один із співрозмовників.