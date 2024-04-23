Сили спецоперацій на Донецькому напрямку знищили 11 окупантів та важку техніку ворога. Росіяни втратили ЗРК "Тунгуска", танк Т-72 та ротний опорний пункт.

Про це ідеться у дописі Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

Втрати російських військ — результат операторів FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку.

"Оператори FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго показали результати своєї роботи на Донецькому напрямку.

За тиждень наші оператори виявили та знищили:танк Т-72;зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска";бойову броньовану машину;ротний опорний пункт і 11 військовослужбовців противника", — ідеться у повідомленні.