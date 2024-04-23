У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ГоловнаСвіт

​Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною

Тепер остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС.

​Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною
Європарламент
Фото: EPA/UPG

23 квітня Європейський парламент схвалив продовження тимчасових заходів щодо лібералізації торгівлі з Україною, одночасно захищаючи фермерів Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Це рішення підтримали 428 депутатів, 131 висловився проти і 44 утрималися. Йдеться про продовження безмитної торгівлі з нашою державою до 5 червня 20225 року.

Відповідно до цього рішення, Єврокомісія може оперативно ввести будь-які заходи, які вважатиме за необхідні, якщо відбудеться значний збій на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС через український імпорт (наприклад, пшениці). 

У межах посилених захисних заходів щодо захисту фермерів ЄС Комісія може активувати екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, як-от птиці, яєць, цукру, вівса, круп, кукурудзи і меду. Якщо імпорт відповідної продукції перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року, а також за весь 2022 та 2023 роки, обмеження знову можу застосувати.

Щодо цих нових правил, то Єврокомісія зобов'язалася найближчим часом розпочати переговори з Україною щодо постійної лібералізації торгівлі.

Тепер рішення Європарламент має затвердити Рада ЄС. Оскільки чинні торговельні заходи закінчуються 5 червня, то нове рішення з боку Євросоюзу має набути чинності відразу після цієї дати.

  • 10 квітня профільний комітет Європарламенту підтримав продовження на один рік угоди про безмитну торгівлю з Україною продуктами харчування.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies