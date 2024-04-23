​Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною

23 квітня Європейський парламент схвалив продовження тимчасових заходів щодо лібералізації торгівлі з Україною, одночасно захищаючи фермерів Євросоюзу.
Про це йдеться на сайті Європарламенту.
Це рішення підтримали 428 депутатів, 131 висловився проти і 44 утрималися. Йдеться про продовження безмитної торгівлі з нашою державою до 5 червня 20225 року.
Відповідно до цього рішення, Єврокомісія може оперативно ввести будь-які заходи, які вважатиме за необхідні, якщо відбудеться значний збій на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС через український імпорт (наприклад, пшениці).
У межах посилених захисних заходів щодо захисту фермерів ЄС Комісія може активувати екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, як-от птиці, яєць, цукру, вівса, круп, кукурудзи і меду. Якщо імпорт відповідної продукції перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року, а також за весь 2022 та 2023 роки, обмеження знову можу застосувати.
Щодо цих нових правил, то Єврокомісія зобов'язалася найближчим часом розпочати переговори з Україною щодо постійної лібералізації торгівлі.
Тепер рішення Європарламент має затвердити Рада ЄС. Оскільки чинні торговельні заходи закінчуються 5 червня, то нове рішення з боку Євросоюзу має набути чинності відразу після цієї дати.
- 10 квітня профільний комітет Європарламенту підтримав продовження на один рік угоди про безмитну торгівлю з Україною продуктами харчування.