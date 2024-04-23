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Литва передала Україні бронетранспортери М577

Бронемашини вже на території України.

Литва передала Україні бронетранспортери М577
бронетранспортери М577
Фото: Міноборони Литви

В Україну прибула чергова партія військової підтримки від Литви. Зокрема, країна передала партію бронетранспортерів М577.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви. 

Як повідомляє відомство країни-партнера, у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, все необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, пульт РАЙЗ-1, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частково розібраний легкий штурмовик L-39ZA Albatros та іншу підтримку.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 610 млн. євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони. євро, передбачається, що така динаміка підтримки триватиме", — ідеться у повідомленні.

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