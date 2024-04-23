Латвія готова передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності.

Про таке повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. Його заяву опублікували на сайті Європейської комісії.

За словами міністра, є країни, які мають Patriot, і є країни, в яких їх немає, проте вони можуть надати інші системи.

"Але йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем ППО", – сказав Спрудс.

Він додав, що його країна готова зробити внесок в українську протиповітряну оборону.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", – зазначив латвійський міністр.