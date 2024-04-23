Прокурор звинуватив Трампа у фальсифікації виборів

Суд округу Мангеттен у Нью-Йорку розпочав розгляд по суті кримінальної справи проти колишнього президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, у своєму вступному слові прокурор штату висунув на адресу республіканця звинувачення не просто в підкупі зірки фільмів для дорослих задля замовчування їхніх стосунків, а у фальсифікації виборів 2016 року.

"Це була спланована, скоординована, тривала змова з метою вплинути на вибори, допомогти Дональду Трампу обратися через незаконні виплати людям, які мали проти нього компромат", - заявив прокурор, назвавши це "очевидним шахрайством".

Представник обвинувачення також анонсував колегії присяжних аудіозаписи, на яких Трамп детально пояснює свою нібито злочинну схему, та чимало паперових доказів.

Адвокат Трампа у відповідь на це зазначив, що "вплив на вибори не можна вважати злочином, бо це називається демократія".

У понеділок суд встиг також перейти до допиту свідків, першим з яких став колишній видавець таблоїдів Девід Пекер.