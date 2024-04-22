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Швеція роздумує над передачею своїх систем ППО для України, — глава Міноборони

Швеція має на озброєнні 4 ЗРК "Patriot".

Швеція роздумує над передачею своїх систем ППО для України, — глава Міноборони
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Зараз Україна перебуває в надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону країни.

Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон, пише видання Omni.

На першому місці в списку потреб України – ЗРК "Patriot". Швеція має чотири таких системи, але Йонсон не може ні обіцяти, ні заперечувати можливості надання чогось українській обороні.

"Ми знаходимося на етапі розбудови власної ППО. Є багато країн, які використовують Patriot, США мають там значні ресурси. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, ми повинні подивитися, який спосіб є найкращим", – зазначив прем'єр.

ППО для України

  • Україна наразі має зараз три системи Patriot, зокрема одну, поставлену США та дві з Німеччини. Минулого тижня Берлін заявив, що купить Україні ще одну систему.
  • Міністри закордонних справ та оборони Євросоюзу обговорюють сьогодні у Люксембурзі посилення протиповітряної оборони України.
  • До них звернувся очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, який нагадав євроурядовцям, що Україні необхідна зброя і ППО, а не дискусії. Міністр зазначив, що оперативне надання Києву необхідного озброєння здатне запобігти "гіршим сценаріям".
  • Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що Іспанія “продовжуватиме робити все від неї залежне”, щоб допомогти Україні у війні проти Росії, але, чи дасть Мадрид Києву системи Patriots не повідомив.
  • Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель напередодні зустрічі Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин заявив, що Євросоюз має збільшити зусилля для підтримки України.
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