Швеція роздумує над передачею своїх систем ППО для України, — глава Міноборони

Зараз Україна перебуває в надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону країни.

Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон, пише видання Omni.

На першому місці в списку потреб України – ЗРК "Patriot". Швеція має чотири таких системи, але Йонсон не може ні обіцяти, ні заперечувати можливості надання чогось українській обороні.

"Ми знаходимося на етапі розбудови власної ППО. Є багато країн, які використовують Patriot, США мають там значні ресурси. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, ми повинні подивитися, який спосіб є найкращим", – зазначив прем'єр.

ППО для України