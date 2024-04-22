Швеція роздумує над передачею своїх систем ППО для України, — глава Міноборони

Зараз Україна перебуває в надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону країни.
Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон, пише видання Omni.
На першому місці в списку потреб України – ЗРК "Patriot". Швеція має чотири таких системи, але Йонсон не може ні обіцяти, ні заперечувати можливості надання чогось українській обороні.
"Ми знаходимося на етапі розбудови власної ППО. Є багато країн, які використовують Patriot, США мають там значні ресурси. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, ми повинні подивитися, який спосіб є найкращим", – зазначив прем'єр.
ППО для України
- Україна наразі має зараз три системи Patriot, зокрема одну, поставлену США та дві з Німеччини. Минулого тижня Берлін заявив, що купить Україні ще одну систему.
- Міністри закордонних справ та оборони Євросоюзу обговорюють сьогодні у Люксембурзі посилення протиповітряної оборони України.
- До них звернувся очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, який нагадав євроурядовцям, що Україні необхідна зброя і ППО, а не дискусії. Міністр зазначив, що оперативне надання Києву необхідного озброєння здатне запобігти "гіршим сценаріям".
- Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що Іспанія “продовжуватиме робити все від неї залежне”, щоб допомогти Україні у війні проти Росії, але, чи дасть Мадрид Києву системи Patriots не повідомив.
- Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель напередодні зустрічі Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин заявив, що Євросоюз має збільшити зусилля для підтримки України.