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Польські фермери розблокували пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

Акція протесту тривала з 9 лютого.

Польські фермери розблокували пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"
Польські фермери блокують рух під час протесту перед польсько-українським пунктом пропуску на кордоні в Дорогуську, лютий 2024
Фото: EPA/UPG

22 квітня о 13.00 польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого", ідеться у повідомленні.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

  • 20 квітня також стало відомо, що відновився рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею.
  • Також фермери у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» частково відновлять пропуск вантажівок.
  • Напередодні очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.
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