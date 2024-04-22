Польські фермери розблокували пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

Польські фермери блокують рух під час протесту перед польсько-українським пунктом пропуску на кордоні в Дорогуську, лютий 2024

22 квітня о 13.00 польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого", ідеться у повідомленні.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.