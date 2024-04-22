Польські фермери розблокували пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

22 квітня о 13.00 польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого", ідеться у повідомленні.
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
- 20 квітня також стало відомо, що відновився рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею.
- Також фермери у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» частково відновлять пропуск вантажівок.
- Напередодні очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.