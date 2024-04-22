Торік Україна стала восьмою країною у світі за обсягами військових витрат із річним зростанням на 51%, ‒ SIPRI

З 2014 по 2023 рік військові витрати Києва зросли на 1270%.

У 2023 році Україна стала восьмою країною у світі за обсягами військових витрат із річним зростанням на 51%. Цифра витрат досягла 64,8 млрд доларів, що дорівнює лише 59% військових витрат Росії того року.

Про це пише The Guardian з посиланням на звіт Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

З 2014 по 2023 рік військові витрати Києва зросли на 1270%. У цифри SIPRI включив військову допомогу, отриману з понад 30 країн.

Загалом світові військові витрати досягли рекордного рівня в 2440 мільярдів доларів після найбільшого річного зростання державних витрат на озброєння за останні десять років.

Зростання на 6,8% між 2022 і 2023 роками стало найбільшим з 2009 року, піднявши витрати до найвищого рівня, зафіксованого інститутом за його 60-річну історію.

Аналітики вперше зафіксували зростання військових витрат у всіх п’яти географічних регіонах: Африці, Європі, Близькому Сході, Азії, Океанії та Америках.

Нан Тянь, старший науковий співробітник програми SIPRI з військових витрат та виробництва озброєнь, попередив про підвищений ризик ненавмисного конфлікту, оскільки уряди поспішають озброїтися. “Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки”, ‒ зазначив він.

“Держави віддають пріоритет військової могутності, але вони ризикують потрапити у спіраль дії-протидії в умовах дедалі більш нестабільної геополітичної ситуації та ситуації у сфері безпеки”, ‒ каже експерт.

На США (37%) і Китай (12%) припало близько половини світових військових витрат. Країни збільшили свої витрати на 2,3% і 6% відповідно.

Уряд США витратив на “дослідження, розробки, випробування та оцінку” на 9,4% більше, ніж у 2022 році, намагаючись залишатися в авангарді технологічних розробок.

З 2014 року, коли Росія вперше вторглася в Крим і на східний Донбас в Україні, США зміщують свою увагу з операцій з боротьби з повстанцями та асиметричної війни на “розробку нових систем зброї, які можна було б використовувати в потенційному конфлікті з супротивниками з передовою армією”.

Попри те, що Китай, будучи другим за величиною витратником у світі, поступається США у військових витратах, у 2023 році Пекін виділив приблизно 296 мільярдів доларів, що на 6% більше, ніж у 2022 році. Протягом останніх 29 років КНР послідовно збільшувала витрати на оборону, а найбільше зростання припало на 1990-і роки і період між 2003 та 2014 роками.

За даними SIPRI, однозначний показник зростання минулого року відображає скромніші економічні показники Китаю останнім часом.

Далі йдуть Росія, Індія, Саудівська Аравія та Великобританія, які мають найбільші військові витрати в Центральній і Західній Європі після зростання на 7,9% у річному вимірі.

Військові витрати Кремля у 2023 році після року повномасштабної війни з Україною були на 24% вищими, ніж у 2022 році, і на 57% більше, ніж у 2014 році, коли Росія вторглася в Крим. З витратами на рівні 5,9% ВВП, що еквівалентно 16% загальних витрат російського уряду, у 2023 році зафіксували найвищий рівень витрат з часів розпаду Радянського Союзу.

На тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм і Пакистаном витрати Індії зросли на 4,2% порівняно з 2022 роком і на 44% порівняно з 2014 роком, що відображає збільшення витрат на персонал і операційних витрат.

Аналітики SIPRI відзначили, що 75% капіталовкладень Індії припадало на обладнання вітчизняного виробництва, що є найвищим показником за всю історію, оскільки Нью-Делі просувалося до своєї мети ‒ стати самостійним у розробці та виробництві озброєнь.

Витрати Саудівської Аравії зросли на 4,3% до приблизно $75,8 млрд, або 7,1% ВВП. Це було викликано зростанням попиту на закордонну нафту і зростанням цін на нафту після вторгнення Росії в Україну.