Наступна зустріч "Рамштайн" відбудеться в кінці тижня

Перед цим голови МЗС країн ЄС обговорять, як прискорити доставку Україні боєприпасів і засобів ППО.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться наприкінці поточного тижня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це важливий тиждень, ми бачили схвалення (допомоги Україні, - ред.) у Палаті представників США цими вихідними, у нас була зустріч НАТО в п'ятницю, маємо цю зустріч сьогодні, а наприкінці тижня у нас зустріч "Рамштайн". Тож це важливий тиждень", - сказала вона перед спільним засіданням міністрів закордонних справ та оборони країн ЄС у Люксембурзі.

За словами Оллонгрен, сьогодні всі мають активізувати свої зусилля для допомоги Україні.

"Нам потрібні дії, але іноді, щоб домогтися дій, потрібно поговорити, і саме це ми й маємо намір зробити", - додала вона.

Оллонгрен зазначила, що серед тем сьогоднішньої зустрічі – обговорення ситуації в Україні, особливо те, як прискорити доставку боєприпасів і засобів ППО.

"Ми багато чого робимо, але я думаю, що те, на чому ми можемо зосередитися ще більше, це прискорення поставок", - зазначила вона.

Міністр наголосила, що Нідерланди беруть участь у багатьох ініціативах з військової підтримки України, а також допомагають прискорити фактичні поставки озброєння, тому що воно потрібне "сьогодні, а не завтра".

"Зараз ми всі вивчаємо можливості й дивимося, чи зможемо об'єднати зусилля й надати додаткові системи... Ми точно знаємо, що є в наших запасах, але ось на те, щоб знайти можливість доставити це, потрібен час і співпраця", - пояснила Оллонгрен.

Зустрічі "Рамштайн"