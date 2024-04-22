87-річний король Норвегії назавжди обмежить участь в офіційних заходах

87-річний король Норвегії Гаральд назавжди скоротить кількість офіційних заходів, у яких він бере участь.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на королівську родину.
У лютому монарха госпіталізували через інфекцію під час відпустки в Малайзії, а пізніше він отримав кардіостимулятор, щоб компенсувати низький пульс.
Король відновив свої конституційні обов'язки глави держави сьогодні після майже двох місяців лікарняного.
“Король вноситиме корективи у свою програму в майбутньому, враховуючи свій вік. Це спричинить постійне скорочення кількості та обсягу діяльності, в якій король бере участь”, ‒ йдеться в заяві палацу.
Наслідний принц Хокон виконував обов'язки свого батька у час його відсутності.
- У січні король Данії Фредерік Х вступив на престол, змінивши свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно зреклася трону після 52 років правління.