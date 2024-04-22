87-річний король Норвегії назавжди обмежить участь в офіційних заходах

У лютому монарха госпіталізували через інфекцію.

87-річний король Норвегії Гаральд назавжди скоротить кількість офіційних заходів, у яких він бере участь.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на королівську родину.

У лютому монарха госпіталізували через інфекцію під час відпустки в Малайзії, а пізніше він отримав кардіостимулятор, щоб компенсувати низький пульс.

Король відновив свої конституційні обов'язки глави держави сьогодні після майже двох місяців лікарняного.

“Король вноситиме корективи у свою програму в майбутньому, враховуючи свій вік. Це спричинить постійне скорочення кількості та обсягу діяльності, в якій король бере участь”, ‒ йдеться в заяві палацу.

Наслідний принц Хокон виконував обов'язки свого батька у час його відсутності.