Із аеропорту Кишинева вдруге за добу евакуювали людей через загрозу вибуху

Напередодні ввечері повідомляли про вибухівку у аеропорті та в літаку.

Сьогодні, 21 квітня, із аеропорту Кишинева вдруге за добу евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху.

Про це повідомляє Newsmaker із посиланням на прессекретаря прикордонної поліції Раїсу Новицькі.

"Наразі в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів та співробітників аеропорту евакуювали з будівлі", – йдеться у повідомленні.

Напередодні ввечері із аеропорту також евакуювали всіх пасажирів та співробітників аеропорту через загрозу вибуху.

О 21:40 надійшло повідомлення про закладені бомби в приміщенні аеропорту та в одному з літаків. Тривога виявилася хибною.

У червні минулого року у Кишинівському аеропорту один із пасажирів почав стрілянину. Тоді стрілянину здійснив іноземний громадянин, якому влада Республіки відмовила у в’їзді в країну. Він застрелив двох людей – прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту.