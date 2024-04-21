Ізраїль вдарив по Рафаху, загинуло понад 20 осіб, ‒ ЗМІ

Ізраїльські удари по місту Рафах на кордоні з Єгиптом на півдні Смуги Гази вночі вбили 22 людини.

Ізраїльські удари по місту Рафах на кордоні з Єгиптом на півдні Смуги Гази вночі вбили 22 людини, зокрема 18 дітей.

Про це пише Associated Press з посиланням на представників охорони здоров'я анклаву, якими керує терористичне угруповання ХАМАС.

Ізраїль майже щодня здійснює повітряні нальоти на місто, у якому більше половини 2,3-мільйонного населення Гази шукало притулку від боїв в інших місцях.

ЦАХАЛ також пообіцяв розширити свій наземний наступ на місто, попри міжнародні заклики до стриманості, зокрема з боку США.

За даними сусідньої кувейтської лікарні, яка прийняла тіла загиблих, під час першого ізраїльського удару по Рафаху загинули чоловік, його дружина та їхня 3-річна дитина. Жінка була вагітна і лікарям вдалося врятувати дитину.

Під час другого удару загинуло 17 дітей і дві жінки, усі з великої родини.