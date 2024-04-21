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Ізраїль вдарив по Рафаху, загинуло понад 20 осіб, ‒ ЗМІ

Ізраїльські удари по місту Рафах на кордоні з Єгиптом на півдні Смуги Гази вночі вбили 22 людини.

Ізраїль вдарив по Рафаху, загинуло понад 20 осіб, ‒ ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські удари по місту Рафах на кордоні з Єгиптом на півдні Смуги Гази вночі вбили 22 людини, зокрема 18 дітей.

Про це пише Associated Press з посиланням на представників охорони здоров'я анклаву, якими керує терористичне угруповання ХАМАС.

Ізраїль майже щодня здійснює повітряні нальоти на місто, у якому більше половини 2,3-мільйонного населення Гази шукало притулку від боїв в інших місцях. 

ЦАХАЛ також пообіцяв розширити свій наземний наступ на місто, попри міжнародні заклики до стриманості, зокрема з боку США.

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За даними сусідньої кувейтської лікарні, яка прийняла тіла загиблих, під час першого ізраїльського удару по Рафаху загинули чоловік, його дружина та їхня 3-річна дитина. Жінка була вагітна і лікарям вдалося врятувати дитину.

Під час другого удару загинуло 17 дітей і дві жінки, усі з великої родини.

  • 20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт про надання військової допомоги Ізраїлю.
  • Документ передбачає виділення 26,4 млрд доларів. Зокрема, 4 млрд доларів підуть на системи протиракетної оборони “Залізний купол” та “Праща Давида”. 9,3 млрд доларів передбачені на гуманітарні потреби.
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