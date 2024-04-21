У Польщі триває другий тур місцевих виборів. Обирають мерів Вроцлава і Кракова

У Польщі сьогодні триває другий тур виборів до органів місцевого самоврядування, пише Укрінформ.

Вибори проводять у тих населених пунктах, де переможця не змогли обрати під час першого туру виборів 7 квітня.Під час другого туру місцевих виборів у Польщі має бути обрано 748 мерів, війтів і бургомістрів, зокрема у 60-ти середніх і великих містах, дев’ять з яких є воєводськими центрами.

Обирають, зокрема, міських голів у Вроцлаві, Кракові, Познані, Кєльцах, Ольштині, Ряшеві, Гожуві Великопольському, Торуні і Зеленій Гурі.

Виборчі дільниці буде закрито о 22:00 за київським часом.

На виборах до сеймиків воєводств (аналог обласних рад в Україн) Польщі під час місцевих виборів 7 квітня перемогла опозиційна “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського, здобуваючи 34,2%. “Громадянська коаліція” (KO) отримала з 30,5% голосів. У багатьох великих містах Польщі мерів було обрано вже в першому турі. Зокрема з великим відривом у першому турі перемогли мер Варшави Рафал Тшасковський і мер Гданська Александра Дулькевич.