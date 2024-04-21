Литва зведе укріплення на деяких ділянках кордону

Міноборони Литви здійснить комплексне посилення низки ділянок кордону разом з міністерством внутрішніх справ.

Про це повідомляє Delfi.

Після розмови міністра оборони Лаурінаса Кащюнаса з міністеркою внутрішніх справ Аґне Білотайте було прийняте відповідне рішення укріпити певні ділянки кордону та і видати прикордонникам кулемети.

Насамперед були обговорені комплексні підходи для посилення кордону та будівництва там відповідних фортифікаційних споруд.

Додатково була розглянута пропозиція стосовно посилення озброєння прикордонників, а саме передача їм кулеметного озброєння зі складу збройних сил.

"Ми складемо план зміцнення нашого кордону в тому чи іншому місці й ухвалимо певні інженерні рішення. Також розглянемо, як спільними зусиллями можна почати інтенсивніше реалізовувати військові стандарти структур Міністерства внутрішніх справ, які можуть боротися з гібридними загрозами. Наприклад, структура МВС матиме трохи важче озброєння, починаючи з кулеметів" – розповів Кащюнас.

Додатково у сеймі обговорювалось питання створення додаткової кількості стрільбищ, які мають дати можливість прикордонникам проводити інтенсивніші тренування.

"Я не можу обіцяти, що вони всі будуть створені, але якщо ми створимо хоча б ще одне-друге, я буду дуже радий" – додав міністр оборони.