Пентагону знадобиться менше ніж тиждень, щоб відправити допомогу Україні після схвалення Конгресом, — WP

Ймовірно, у пакет допомоги увійдуть снаряди 155-мм, боєприпаси та обладнвння для ППО.

Пентагону потрібно буде менше тижня після ухвалення відповідного законодавства, щоб передати частину зброї українським підрозділам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Washington Post з посиланням на американських посадовців.

Офіційні особи США заявили, що Пентагон готовий надати військову допомогу Україні одразу після того, як Сенат наступного тижня схвалить законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден підпише його.

Міноборони попереджало, що Україна частково поступатиметься російським військам і нестиме втрати у разі, якщо у Капітолії не затвердять терміново законопроєкт допомоги.

Офіційна особа повідомила Washington Post, що Пентагону знадобиться менше тижня, перш ніж частина зброї потрапить на поле бою.

Не відразу було зрозуміло, наскільки об’ємним буде пакет, хоча він майже напевно міститиме вкрай необхідні боєприпаси для систем, на які найбільше покладаються українські військові, включаючи 155-мм снаряди, які використовуються в гаубицях НАТО, і боєприпаси для реактивної артилерії середньої дальності.

Ймовірно, що Пентагон надасть Україні обладнання для протиповітряної оборони та боєприпасів, що є життєво необхідною для боротьби з невпинною кампанією Росії проти цивільної інфраструктури країни.

Раніше у Пентагоні заявляли, що Міноборони США готується оперативно надати Києву допомогу, як тільки Конгрес її схвалить.