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Фінська спецслужба: мета російського саботажу – підрив підтримки України

Імовірно, Росія готує диверсії на території Європи.

Фінська спецслужба: мета російського саботажу – підрив підтримки України
Поліція Фінляндії. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Основною метою російського саботажу на території Європи є підрив підтримки України. 

Про це пише Yle, коментуючи попередження від європейських розвідувальних служб про підготовку Росією диверсій на території Європи.

За словами заступника керівника Поліції безпеки Фінляндії (Supo) Теему Турунена, не йдеться про нове явище.

"Ми вже попереджали кілька місяців тому під час публікації нашого річного звіту, що слід очікувати більш агресивних та ворожих спроб впливу з боку Росії. Це те саме", – повідомив він.

На думку Турунена, Росія прагне впливати на західні країни, і Фінляндія не застрахована від шкідливих дій, хоч і не перебуває серед головних пріоритетів Росії.

"Особливий інтерес Росії пов'язаний із підтримкою України. Не Фінляндія цікавить Росію, а єдність Заходу у підтримці України", – зазначив він.

Зокрема, йдеться про організацію та логістику допомоги Україні.

Раніше Supo повідомляли, що  головною загрозою національній безпеці Фінляндії, як і раніше, залишається Росія.

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