У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Міноборони розповіло про зміни у військово-лікарській експертизі в ЗСУ з 4 травня
Міноборони розповіло про зміни у військово-лікарській експертизі в ЗСУ з 4 травня
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Посол США озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона
Посол США озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росіяни атакували Харків і Одесу, кількість поранених зросла (оновлено)
Росіяни атакували Харків і Одесу, кількість поранених зросла (оновлено)
Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов
Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов
ГоловнаСвіт

У офісах "Аль-Джазіри" пройшли обшуки, поліція вилучила обладнання

Йдеться про офіси у Єрусалимі.

У офісах "Аль-Джазіри" пройшли обшуки, поліція вилучила обладнання
Аль-Джазіра. Фото ілюстративне
Фото: DW

У Єрусалимі поліція Ізраїлю провела обшук у місцевому представництві телеканалу Катару "Al Jazeera" і вилучила обладнання, необхіне для трансляції. Також приміщення були заблоковані. 

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що телеканал припинив мовлення в Ізраїлі. Він був недоступний на двох найбільших ізраїльських телепровайдерах Yes і Hot через кілька годин після того, як уряд ухвалив рішення про заборону роботи Al Jazeera.

Тим часом англомовні та арабські вебсайти Al Jazeera ще були доступні ввечері в неділю. Проте вони працювали не в усіх інтернет-провайдерів.

  • Раніше уряд одноголосно проголосував за закриття "Аль-Джазіри" на 45-денний період відповідно до закону, ухваленого Кнесетом у квітні, що дозволяє тимчасове закриття іноземних ЗМІ, які, як вважається, завдають шкоди національній безпеці.
  • Відразу після рішення кабінету міністрів Кархі підписав чотири розпорядження, які наказують ізраїльським телепровайдерам припинити трансляцію каналу Al Jazeera, а також розпорядження про закриття двох офісів мережі в Ізраїлі, обидва в Єрусалимі, конфіскацію трансляційного обладнання каналу, включаючи мобільні телефони; і заблокувати доступ до сайту Al Jazeera в Ізраїлі.
  • Al Jazeera - одне з небагатьох міжнародних ЗМІ, яке залишалося в Газі протягом усієї війни. Ізраїль звинувачує Al Jazeera у співпраці з ХАМАСом.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies