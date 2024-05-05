У офісах "Аль-Джазіри" пройшли обшуки, поліція вилучила обладнання

У Єрусалимі поліція Ізраїлю провела обшук у місцевому представництві телеканалу Катару "Al Jazeera" і вилучила обладнання, необхіне для трансляції. Також приміщення були заблоковані.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що телеканал припинив мовлення в Ізраїлі. Він був недоступний на двох найбільших ізраїльських телепровайдерах Yes і Hot через кілька годин після того, як уряд ухвалив рішення про заборону роботи Al Jazeera.
Тим часом англомовні та арабські вебсайти Al Jazeera ще були доступні ввечері в неділю. Проте вони працювали не в усіх інтернет-провайдерів.
- Раніше уряд одноголосно проголосував за закриття "Аль-Джазіри" на 45-денний період відповідно до закону, ухваленого Кнесетом у квітні, що дозволяє тимчасове закриття іноземних ЗМІ, які, як вважається, завдають шкоди національній безпеці.
- Відразу після рішення кабінету міністрів Кархі підписав чотири розпорядження, які наказують ізраїльським телепровайдерам припинити трансляцію каналу Al Jazeera, а також розпорядження про закриття двох офісів мережі в Ізраїлі, обидва в Єрусалимі, конфіскацію трансляційного обладнання каналу, включаючи мобільні телефони; і заблокувати доступ до сайту Al Jazeera в Ізраїлі.
- Al Jazeera - одне з небагатьох міжнародних ЗМІ, яке залишалося в Газі протягом усієї війни. Ізраїль звинувачує Al Jazeera у співпраці з ХАМАСом.