У офісах "Аль-Джазіри" пройшли обшуки, поліція вилучила обладнання

У Єрусалимі поліція Ізраїлю провела обшук у місцевому представництві телеканалу Катару "Al Jazeera" і вилучила обладнання, необхіне для трансляції. Також приміщення були заблоковані.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що телеканал припинив мовлення в Ізраїлі. Він був недоступний на двох найбільших ізраїльських телепровайдерах Yes і Hot через кілька годин після того, як уряд ухвалив рішення про заборону роботи Al Jazeera.

Тим часом англомовні та арабські вебсайти Al Jazeera ще були доступні ввечері в неділю. Проте вони працювали не в усіх інтернет-провайдерів.