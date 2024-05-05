Штати закликають Грузію спільно привести закон про "іноагентів" до стандартів ЄС

Сполучені Штати Америки готові працювати разом із Грузією над скандальним законопроєктом про "іноагентів", аби він відповідав нормам Європейського Союзу.

Про це заявивив помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн в інтерв'ю грузинській службі "Голосу Америки".

Він зазначив, що документ "заходить надто далеко, обмежуючи те, що вважається нормальним у Європі та в трансатлантичному просторі". О'Браєн додав, що Вашингтон запрошував владу Грузії працювати спільно над законопроєктом.

"Ми сказали, приїжджайте до Вашингтона, попрацюйте з нами над законом. Однак усе перетворилося на свого роду дивне публічне твердження того, у кого більше "сила", – сказав він, ймовірно, говорячи про відмову прем'єра Грузії від візиту до США.

Крім того він додав, що Грузія не зможе приєнатися до Євросоюзу у разі прийняття теперішнього варіанту законопроєкту.

"Це буде неможливо, якщо уряд вирішить, що хоче прийняти закони, засновані на прикладі Росії. Якщо це станеться, то ситуація для нас стане ясною. І якщо влада скаже – ми не хочемо в Євросоюз, ми хочемо чогось іншого, то у нас буде зовсім інша розмова про те, що ми будемо робити", – заявив помічник держсекретаря.