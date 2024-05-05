Штати закликають Грузію спільно привести закон про "іноагентів" до стандартів ЄС

Сполучені Штати Америки готові працювати разом із Грузією над скандальним законопроєктом про "іноагентів", аби він відповідав нормам Європейського Союзу.
Про це заявивив помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн в інтерв'ю грузинській службі "Голосу Америки".
Він зазначив, що документ "заходить надто далеко, обмежуючи те, що вважається нормальним у Європі та в трансатлантичному просторі". О'Браєн додав, що Вашингтон запрошував владу Грузії працювати спільно над законопроєктом.
"Ми сказали, приїжджайте до Вашингтона, попрацюйте з нами над законом. Однак усе перетворилося на свого роду дивне публічне твердження того, у кого більше "сила", – сказав він, ймовірно, говорячи про відмову прем'єра Грузії від візиту до США.
Крім того він додав, що Грузія не зможе приєнатися до Євросоюзу у разі прийняття теперішнього варіанту законопроєкту.
"Це буде неможливо, якщо уряд вирішить, що хоче прийняти закони, засновані на прикладі Росії. Якщо це станеться, то ситуація для нас стане ясною. І якщо влада скаже – ми не хочемо в Євросоюз, ми хочемо чогось іншого, то у нас буде зовсім інша розмова про те, що ми будемо робити", – заявив помічник держсекретаря.
- Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
- Крім того, Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до лідерів ЄС.
- Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
- Днями країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.
- 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".
- Того ж дня парламент Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні.
- У Європарламеті засудили розгін протестів у Грузії і закликали позбавити країну кандидатства до ЄС. Деякі євродепутати вже закликали позбавити Грузію статусу кандидата до ЄС через придушення протестів.