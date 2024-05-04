NYT: В Україну вже надійшли перші партії зброї та озброєння від США

28 квітня Україна отримала першу партію допомоги від США з нового 61-мільярдного пакета: йдеться про протитанкові ракети і 155-мм артилерійські снаряди, пише видання The New York Times.

Друга партія зброї та боєприпасів прибула 29 квітня. 30 квітня до Польщі привезли ракети до Patriot.

За останній тиждень на склади НАТО в Європі прибуло безліч літаків, поїздів та вантажівок із боєприпасами та іншими системами озброєння.

Хоча президент США Джо Байден пообіцяв проконтролювати швидкість постачання допомоги, однак на практиці це не так легко реалізувати. Аби зброя у достатній кількості надійшла в Україну, знадобляться місяці.

"Російська армія зараз намагається скористатися ситуацією, поки ми чекаємо на постачання від наших партнерів, насамперед США", - повідомив Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава держави тоді додав, що "деякі поставки вже здійснили", але додав, що "ми не отримали всього необхідного для оснащення наших бригад".

Деякі види нової зброї почали надходити ще до того, як про них оголосили. Представник британського міністерства оборони заявив, що частина допомоги в розмірі 620 мільйонів доларів, про яку прем'єр-міністр Ріші Сунак повідомив 23 квітня, почала надходити декілька тижнів тому.

Щоправда, доставка додаткових партій ракет Storm Shadow може зайняти теж декілька тижнів.

Високопосадовці США та інших західних країн погодилися, що артилерія, системи ППО та боєприпаси є найбільш нагальними потребами України і їх можна швидше доставити на склади військовими літаками, а потім відправити через кордон у поїздах або вантажівках.

За словами представників міністерства оборони, темпи прискорили в аеропорту Ряшів-Ясенка, що на південному сході Польщі приблизно за 50 миль від кордону з Україною.

Видання зазначає, що постачання можуть бути пришвидшені, якщо боєприпаси вже накопичені в Центральній та Східній Європі, де США та інші союзники зберігають резерви. Спеціалістам із логістики на військовій базі США у Вісбадені (Німеччина) може знадобитися лише декілька днів, щоб скоординувати доставку найбільш необхідної зброї.

Натомість більше часу на транспортування потребують бойові машини, катери, гармати, ракетні пускові установки і системи ППО через їхні розміри. Тож їх доводиться везти морем і поїздами, що ретельно охороняються.

Один зі співрозмовників NYT додав, що більшу частину великогабаритної зброї та навіть частину боєприпасів доставлять зі США до початку літа або навіть пізніше.

Ще одна складність полягає в тому, що не вся обіцяна зброя є швидко доступна. Зокрема, потрібен час, аби розібратися, яку зброю/озброєння можна передати Україні, не виснажуючи підрозділи НАТО, які мають перебувати у стані бойової готовності.

Крім того, українським військам необхідно пройти навчання, аби опанувати певні види зброї, як-от Patriot. Нова система прибуде до України не раніше кінця червня. Це постачання може збігтися із надходженням винищувачів F-16.

Поки Україна щосили намагається утримати територію, офіційні особи США вважають, що Росія продовжить атакувати і використовувати ті переваги, які вона має зараз, до того, як Київ отримає підкріплення від партнерів.

Днями у Білому домі заявили, що ЗСУ вже почали отримувати військову допомогу від США і використовують її першочергово для посилення оборонних позицій ЗСУ на полі бою. Яким чином будуть застосовуватися нові озброєння надалі, вирішуватиме українська сторона.