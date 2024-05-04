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Росія атакувала КАБами населені пункти Харківського району, є постраждалі

Під авіаударами опинилися село Одноробівка та Черкаські Тишки.

Росія атакувала КАБами населені пункти Харківського району, є постраждалі
Фото: ДСНС України

Сьогодні після обіду російські окупанти скинули авіабомби на населені пункти Одноробівка та Черкаські Тишки. Унаслідок авіаударів постраждала 74-річна жінка.

Про це повідомляє глава військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 14:00 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівку. У результаті п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих. Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу", — ідеться у повідомленні.

Пізніше, о 15:15 окупанти завдали ударів КАБами по с. Черкаські Тишки Харківського району. Удар прийшовся в приватний будинок. Постраждала 74-річна жінка, госпіталізована до медичної установи.

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