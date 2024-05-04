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Російська церква відправляє 1300 священників на війну проти України, — ЦНС

РПЦ буде надавати "духовну допомогу російським військовослужбовцям".

Російська церква відправляє 1300 священників на війну проти України, — ЦНС
Ілюстративне фото: священики РПЦ
Фото: ГУР МО

РПЦ планує відправити на фронт в Україну "для духовної допомоги російським військовослужбовцям" близько 1300 священників. 

Про це розповів митрополит Ставропольський і Невинномиський кирило в ефірі російського пропагандистського ТБ, пише Центр нацспротиву.

"Московський піп запевняє, що сьогодні міністерство нападу рф має дуже тісні зв’язки із російською церквою і це питання вирішиться найближчим часом. І так воно насправді і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх кіріл є агентом кдб по кличці "Михайлов" і має генеральське звання фсб росії. Його попередник алексій ІІ (олексій рідігер) також був агентом кдб під псевдонімом "Дроздов", — ідеться у повідомленні.

У спротиві підкреслюють, що Кремль покладає великі надії на РЦП у війні в Україні. За часи свого існування РПЦ створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан. 

"Відомо як ще на початку вторгнення в Україну у 2014 році ця псевдоцерква організовувала багатолюдні хресні ходи аби завадити українським захисникам не пропустити армію окупанта", — додають у спротиві.

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