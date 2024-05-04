Міноборони розповіло про зміни у військово-лікарській експертизі в ЗСУ з 4 травня

До 4 лютого 2025 року чоловіки 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти військово-лікарську комісію, але за направленням.

4 травня вступили у дію норми, які змінюють Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України.

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони.

Відповідно до нововведень, скасовують статус «обмежено придатний», натомість залишили лише «придатний та непридатний».

Водночас встановлюють обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я, зокрема:

придатні (повністю);

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Переглянуті критерії придатності:

оновлені критерії побудовані на поєднанні Міжнародного Класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я МКХ-10 та ступеню порушення функцій. Довідник МКХ-10 містить декілька тисяч діагнозів;

у кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій;

переглянуті вимоги до стану здоров’я військовослужбовців Десантно-штурмових військ, Морської піхоти в особливий період;

визначено вимоги до стану здоров’я військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗСУ;

впровадження принципів прозорості, неупередженості, доброчесності, відповідальності;

врегульовані висновки ВЛК при встановленні причинного зв'язку травм під час полону;

змінена процедура оскарження постанов ВЛК. Повторне ВЛК проходиться в іншому ЗОЗ.

"Важливо: фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви", - наголосили в департаменті.

Міноборони зауважило, що ступінь придатності до військової служби ВЛК встановлює відповідно до Розкладу хвороб, пояснення до Розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя.

Водночас до 4 лютого 2025 року чоловіки 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти військово-лікарську комісію. При цьому людина не приходить до ВЛК за власною ініціативою - направлення мають надати: