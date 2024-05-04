Головне за ніч та ранок суботи, 4 травня: атака "шахедів" на Харків та Дніпропетровщину, бої на Авдіївському напрямку

Нічна повітряна атака, 119 бойових зіткнень, понад 70 відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Близько 1 години ночі Харків опинився під атакою ворожих безпілотників типу "шахед". У місті пролунали вибухи.

Мер Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про два влучання. Окупанти поцілили у цивільну інфраструктуру Основ'янського району. На місці одного руйнування виникла масштабна пожежа.

Постраждали чотири людини: у трьох жінок — гостра реакція на стрес. 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Пошкоджень зазнали житлові будинки.

Цієї ночі у Павлоградському районі на Дніпропетровщині сили ППО збили 5 ударних дронів ворога. Унаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та будинки, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі в Павлоградському районі оборонці збили 5 "Шахедів". Але без руйнувань не минулося. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. А ще – три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили”, - написав він.

Унаслідок атаки постраждали чоловік та жінка, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У ніч на 4 травня росіяни запустили по Україні 13 ударних безпілотників. Сили ППО знищили усі "Шахеди", повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл. – РФ.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях", — ідеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 119 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 473 400 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська Федерація заявила, що тимчасово окупований Крим атакували ракетами ATACMS.

У міноборони РФ стверджують, що російські сили ППО начебто збили чотири ракети над Кримом, пише Радіо Свобода.

Місцеві жителі про вибухи не повідомляли. Повітряну тривогу не оголошували.

Українська сторона не коментує цих заяв.

Волонтерський проєкт "Мапа тривог", який проводить візуалізацію повітряних загроз для населення, на своїй сторінці у мережі X повідомив, що п'ятниця стала одним із найбільш "тривожних" днів за весь час повномасштабної війни Росії проти України.

Станом на 21:48 у різніх регіонах країни впродовж доби 3 травня сигнал "повітряна тривога" пролунав загалом 132 рази. Такого не траплялося у жоден інший день 2024 року.

Аж чотири рази тривога оголошувалася по всій території України через зліт бомбардувальника МіГ-31К.

Більше тривог фіксувалося за час вторгнення лише тричі: 14 березня 2023 року їх було 150, 25 серпня 2023 року 159. А абсолютний антирекорд утримує перший День Незалежності, який Україна зустрічала у стані великої війни: 24 серпня 2022 року сирена лунала 189 разів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!